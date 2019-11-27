Эксперт оценил призыв четырех стран к России по Азовскому морю

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости. Заявления глав МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции с призывом к России обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации провокационны, так как именно Украина нарушила договор и соглашение с РФ о статусе и порядке плавания на Азове, заявил РИА Новости политолог, эксперт по безопасности Ян Гагин.
Ранее главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции призвали Россию выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации. Главы МИД также заявили о поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины.
"Что касается заявления, то его можно рассматривать как провокацию. В современной истории этих стран также есть спорные эпизоды, связанные с нарушением морских границ соседних стран, включая Россию", - сказал Гагин.
В заявлении упомянут статус Азовского моря как внутреннего моря РФ и Украины, также есть ссылка на договор и соглашение от 2004 года (и более поздние), где описан регламент плавания во внутренних водах обеих стран и порядок прохода и нахождения военных кораблей в Азовском море, напомнил эксперт.
"Инцидент в Керченском проливе с военными судами Украины - нарушение добровольно подписанных Украиной соглашений. Цель этих действий - провокация в отношении российских пограничников. Только лишь умелые и взвешенные, а главное - их законные действия свели на нет усилия провокаторов … Действия пограничников считаю не только сдержанными и законными, но и гуманными, навал (таран) вместо уничтожения. Интересно, как бы отреагировали ВМС стран НАТО при такой провокации в их адрес?", - добавил эксперт.
Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.