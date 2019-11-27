Эксперт оценил призыв четырех стран к России по Азовскому морю

"Инцидент в Керченском проливе с военными судами Украины - нарушение добровольно подписанных Украиной соглашений. Цель этих действий - провокация в отношении российских пограничников. Только лишь умелые и взвешенные, а главное - их законные действия свели на нет усилия провокаторов … Действия пограничников считаю не только сдержанными и законными, но и гуманными, навал (таран) вместо уничтожения. Интересно, как бы отреагировали ВМС стран НАТО при такой провокации в их адрес?", - добавил эксперт.