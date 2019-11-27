В Красноярском крае завели дело после гибели четырех человек в пожаре

"В следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара двухквартирного жилого дома в городе Ужуре обнаружены тела трех женщин и одного мужчины. По данному факту ГСУСК России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.