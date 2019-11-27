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РИА Новости

В Красноярском крае завели дело после гибели четырех человек в пожаре

11:08 27.11.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
КРАСНОЯРСК, 27 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в жилом доме в Ужурском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"В следственные органы поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара двухквартирного жилого дома в городе Ужуре обнаружены тела трех женщин и одного мужчины. По данному факту ГСУСК России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с печью. Для установления точной причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза, судебно-медицинские экспертизы тел всех погибших.
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