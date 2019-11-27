В Петербурге задержали воров, пытавшихся обокрасть квартиру ветерана

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Полицейские в Санкт-Петербурге устроили засаду злоумышленникам, которые пытались обокрасть квартиру ветерана Великой Отечественной войны, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками полиции УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга задержаны двое мужчин, которые подозреваются в совершении квартирной кражи", - сказала Волк.
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По ее словам, оперативникам поступила информация, что злоумышленники планируют похитить из квартиры ветерана Великой Отечественной войны деньги. За жилым помещением было установлено наблюдение. Похитители подобрали ключи, проникли в квартиру и забрали 85 тысяч рублей. При выходе из подъезда их задержали полицейские.
Волк отметила, что подозреваемыми оказались двое нигде не работающих местных жителей в возрасте 42 и 28 лет. Один из них ранее неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и незаконное хранение наркотиков. Один из подозреваемых арестован, второй находится под обязательством о явке. Похищенное было изъято и возвращено владельцу.