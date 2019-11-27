В Петербурге задержали воров, пытавшихся обокрасть квартиру ветерана

По ее словам, оперативникам поступила информация, что злоумышленники планируют похитить из квартиры ветерана Великой Отечественной войны деньги. За жилым помещением было установлено наблюдение. Похитители подобрали ключи, проникли в квартиру и забрали 85 тысяч рублей. При выходе из подъезда их задержали полицейские.

Волк отметила, что подозреваемыми оказались двое нигде не работающих местных жителей в возрасте 42 и 28 лет. Один из них ранее неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и незаконное хранение наркотиков. Один из подозреваемых арестован, второй находится под обязательством о явке. Похищенное было изъято и возвращено владельцу.