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Война в Сирии
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 650 беженцев из Иордании и Ливана

11:06 27.11.2019
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Более 650 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 659 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 192 человека (женщин – 58, детей – 98), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 467 человек (женщин – 140, детей – 238)", - говорится в сообщении.
Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись почти 477 тысяч беженцев: более 150 тысяч из Ливана, свыше 326 тысяч из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
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