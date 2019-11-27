В Сирию за сутки вернулись более 650 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 659 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 192 человека (женщин – 58, детей – 98), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 467 человек (женщин – 140, детей – 238)", - говорится в сообщении.