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РИА Новости

В АТОР назвали причину ДТП с россиянами в Доминикане

11:06 27.11.2019 (обновлено: 11:30 27.11.2019)
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© Канал THINKER GROUP на YoutubeАвтобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
© Канал THINKER GROUP на Youtube
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Причиной ДТП с российскими туристами в Доминиканской Республике стал резкий маневр и перестроение грузовика перед туристическим автобусом, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

"Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения", — говорится в сообщении.

Накануне автобус с 39 российскими туристами, ехавший в аэропорт, столкнулся с грузовиком недалеко от доминиканского города Игуэй. Никто не погиб, но 27 человек доставили в больницы с травмами разной степени тяжести. Среди них есть и дети.
Как сообщают местные СМИ, как минимум семь россиян находятся в тяжелом состоянии, им потребовались операции.
Все туристы поехали в Доминикану от Anex Tour, они застрахованы в компании ERV.
Следственный комитет начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
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