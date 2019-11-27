В АТОР назвали причину ДТП с россиянами в Доминикане

Накануне автобус с 39 российскими туристами, ехавший в аэропорт, столкнулся с грузовиком недалеко от доминиканского города Игуэй. Никто не погиб, но 27 человек доставили в больницы с травмами разной степени тяжести. Среди них есть и дети.