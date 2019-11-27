В АТОР назвали причину ДТП с россиянами в Доминикане

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Причиной ДТП с российскими туристами в Доминиканской Республике стал резкий маневр и перестроение грузовика перед туристическим автобусом, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.
"Водитель автобуса был вынужден совершить резкое торможение во избежание столкновения", — говорится в сообщении.
Накануне автобус с 39 российскими туристами, ехавший в аэропорт, столкнулся с грузовиком недалеко от доминиканского города Игуэй. Никто не погиб, но 27 человек доставили в больницы с травмами разной степени тяжести. Среди них есть и дети.
Как сообщают местные СМИ, как минимум семь россиян находятся в тяжелом состоянии, им потребовались операции.
Все туристы поехали в Доминикану от Anex Tour, они застрахованы в компании ERV.
Следственный комитет начал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.