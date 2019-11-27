Египет успешно запустил в космос спутник связи "Тэйиба-1"

"Вес спутника составляет 5,6 тонны, он прослужит примерно 15 лет", - говорится в сообщении. "Тейиба-1" должна усилить коммуникационную систему в Египте (сотовую связь и интернет, особенно в отдаленных районах), помочь реализовать перспективную программу развития до 2030 года и оказать помощь другим странам Африки в развитии национальных систем связи.