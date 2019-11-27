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РИА Новости

Египет успешно запустил в космос спутник связи "Тэйиба-1"

11:00 27.11.2019
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© Фото : Роскосмос/ Сергей РыжиковЗемля с орбиты Международной космической станции
Земля с орбиты Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/ Сергей Рыжиков
КАИР, 27 ноя - РИА Новости. Египетское космическое агентство отчиталось об успешном запуске с Гвианского французского космодрома в Южной Америке искусственного египетского спутника связи "Тэйиба-1".
Запуск состоялся накануне поздно вечером, пишет издание "Аль-Масри аль-Йоум".
Сообщается, что спутник был выведен на орбиту на высоте 36 тысяч километров от Земли.
"Вес спутника составляет 5,6 тонны, он прослужит примерно 15 лет", - говорится в сообщении. "Тейиба-1" должна усилить коммуникационную систему в Египте (сотовую связь и интернет, особенно в отдаленных районах), помочь реализовать перспективную программу развития до 2030 года и оказать помощь другим странам Африки в развитии национальных систем связи.
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