В России детей планируют обучать здоровому образу жизни с трех лет

"Вместе с министерством просвещения Минздрав подготовил комплекс учебных пособий, учебников, методических рекомендаций для учителей, специальные памятки для родителей для переформатирования обучения детей начиная с 3 лет, начиная с детских садов, переформатирование программ по воспитанию и образованию мотивирования здорового образа жизни",- сказала Скворцова на форуме "Общественный иммунитет".