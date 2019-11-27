В России детей планируют обучать здоровому образу жизни с трех лет

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Минздрав с Минпросвещения подготовил учебные пособия для обучения правилам здорового образа жизни детей, начиная с 3 лет, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Вместе с министерством просвещения Минздрав подготовил комплекс учебных пособий, учебников, методических рекомендаций для учителей, специальные памятки для родителей для переформатирования обучения детей начиная с 3 лет, начиная с детских садов, переформатирование программ по воспитанию и образованию мотивирования здорового образа жизни",- сказала Скворцова на форуме "Общественный иммунитет".
Она добавила, что только в раннем возрасте можно привить автоматизированную потребность вести здоровый образ жизни.
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