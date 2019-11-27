Суд арестовал двух обвиняемых в убийстве главы Центра "Э" Ингушетии

"В отношении Костоева Гелани Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 222 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 января 2020 года", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Она добавила, что также суд арестовал Ахмеда Арапиева, обвиняемого по тем же статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

В понедельник в ингушском селении Экажево, где ранее проживал Картоев, в нескольких домах прошли обыски, задержаны два человека, один из них - Арапиев, сообщили во вторник РИА Новости в администрации села.