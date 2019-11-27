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РИА Новости

Суд арестовал двух обвиняемых в убийстве главы Центра "Э" Ингушетии

10:57 27.11.2019 (обновлено: 13:19 27.11.2019)
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерМесто убийства руководителя центра "Э" МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева
Место убийства руководителя центра Э МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Место убийства руководителя центра "Э" МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева . Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал еще двоих обвиняемых в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

"В отношении Костоева Гелани Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 статьи 222 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 января 2020 года", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Она добавила, что также суд арестовал Ахмеда Арапиева, обвиняемого по тем же статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
Эльджаркиев и его брат Абдулахмед были убиты в Москве 2 ноября. Басманный суд столицы 18 ноября заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева, ему предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в незаконном обороте оружия.
В понедельник в ингушском селении Экажево, где ранее проживал Картоев, в нескольких домах прошли обыски, задержаны два человека, один из них - Арапиев, сообщили во вторник РИА Новости в администрации села.
Ибрагим Эльджаркиев
3 ноября, 15:23
Коллеги рассказали об убитом начальнике центра "Э" по Ингушетии
7033006
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевИнгушетияМоскваПроисшествия
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