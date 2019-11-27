АНО "Россия – страна возможностей" расширяет связи с Казахстаном

АНО "Россия – страна возможностей" будет сотрудничать с Казахстаном в развитии кадрового потенциала, обмене знаний между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами и социальными активистами

© Фото : АНО «Россия - страна возможностей» АНО "Россия – страна возможностей" будет сотрудничать с Казахстаном в развитии кадрового потенциала, обмене знаний между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами и социальными активистами

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. АНО " . АНО " Россия – страна возможностей " будет сотрудничать с Казахстаном в развитии кадрового потенциала, обмене знаний между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами и социальными активистами, а также проведении совместных мероприятий, сообщает пресс-служба организации.

Соответствующий меморандум о дружбе, сотрудничестве и углублении интеграционных связей подписан в Астане с министерством образования и науки, министерством информации и общественного развития Казахстана, а также Агентством по делам госслужбы Казахстана.

"В своей работе мы во многом сходимся с коллегами из Казахстана, решаем схожие вопросы и проблемы. Особое значение здесь приобретают координация, обмен информацией и опытом. Необходимо, чтобы наши решения носили взаимодополняющий характер. На платформе "Россия – страна возможностей" реализуются уже 22 различных проекта, один из которых – конкурс управленцев "Лидеры России". За три года его проведения мы получили 550 тысяч заявок и готовы делиться с партнерами лучшими практиками реализации подобных проектов", – сказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

Комиссаров также обсудил в Астане реализацию в Казахстане проекта формирования президентского молодежного кадрового резерва с главой Агентства по делам Анар Жаилгановой.

Она отметила, что проект призван стать катализатором системных обновлений благодаря привлечению на государственную службу представителей поколения "Y" – молодых кадров, обладающих навыками работы в высокотехнологичной и изменчивой среде. "На будущих резервистов возлагаются надежды по изменению стиля работы государственного аппарата в сторону большей эффективности, высокого качества оказания государственных услуг и умения работать с населением", – приводятся в сообщении слова Жаилгановой.