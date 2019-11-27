В Крыму приняли бездефицитный бюджет на 2020 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Депутаты крымского парламента на очередной сессии в среду утвердили бездефицитный бюджет на 2020 год с суммой доходов и расходов в размере 185,2 миллиарда рублей.
"Утвердить основные характеристики бюджета республики Крым на 2020 год. Общий объем доходов в сумме 185,2 миллиарда рублей... Общий объем расходов в сумме 185,2 миллиарда рублей. Дефицит бюджета республики Крым в сумме ноль рублей", - говорится в решении.
При этом налоговые и неналоговые доходы ожидаются в сумме 49,1 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – 136,1 миллиарда рублей.
Бюджет на 2019 год принимался с доходами и расходами на уровне 192,8 миллиарда рублей.
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