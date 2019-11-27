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РИА Новости

В Крыму приняли бездефицитный бюджет на 2020 год

10:53 27.11.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Депутаты крымского парламента на очередной сессии в среду утвердили бездефицитный бюджет на 2020 год с суммой доходов и расходов в размере 185,2 миллиарда рублей.

"Утвердить основные характеристики бюджета республики Крым на 2020 год. Общий объем доходов в сумме 185,2 миллиарда рублей... Общий объем расходов в сумме 185,2 миллиарда рублей. Дефицит бюджета республики Крым в сумме ноль рублей", - говорится в решении.

При этом налоговые и неналоговые доходы ожидаются в сумме 49,1 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – 136,1 миллиарда рублей.
Бюджет на 2019 год принимался с доходами и расходами на уровне 192,8 миллиарда рублей.
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