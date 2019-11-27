В Мали нашли "черные ящики" столкнувшихся французских вертолетов

"Изъяты два "черных ящика" вертолетов, они будут переданы компетентным органам для проведения анализа", - заявил официальный представитель штаба вооруженных сил Франции Фредерик Барбри в эфире телеканала.

По его словам, тела 13 погибших военных уже находятся в распоряжении французских властей и в скором времени будут репатриированы на родину. Церемония памяти военных, участие в которой примет президент страны Эммануэль Макрон, пройдет в Париже 2 декабря.