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РИА Новости

В Мали нашли "черные ящики" столкнувшихся французских вертолетов

10:50 27.11.2019
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© REUTERS / Benoit TessierМинистр обороны Франции Флоренс Парли, начальник штаба обороны французской армии генерал Франсуа Лекуанре и младший министр обороны Женевьев Дарриевск на пресс-конференции в Париже в связи с крушением в Мали двух французских военных вертолетов.
Министр обороны Франции Флоренс Парли, начальник штаба обороны французской армии генерал Франсуа Лекуанре и младший министр обороны Женевьев Дарриевск на пресс-конференции в Париже в связи с крушением в Мали двух французских военных вертолетов.
© REUTERS / Benoit Tessier
Министр обороны Франции Флоренс Парли, начальник штаба обороны французской армии генерал Франсуа Лекуанре и младший министр обороны Женевьев Дарриевск на пресс-конференции в Париже в связи с крушением в Мали двух французских военных вертолетов.
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Специалисты обнаружили "черные ящики" двух французских военных вертолетов, потерпевших крушение в Мали в результате столкновения, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на официального представителя вооруженных сил Франции.
"Изъяты два "черных ящика" вертолетов, они будут переданы компетентным органам для проведения анализа", - заявил официальный представитель штаба вооруженных сил Франции Фредерик Барбри в эфире телеканала.
По его словам, тела 13 погибших военных уже находятся в распоряжении французских властей и в скором времени будут репатриированы на родину. Церемония памяти военных, участие в которой примет президент страны Эммануэль Макрон, пройдет в Париже 2 декабря.
Во вторник Елисейский дворец сообщил, что 13 французских военнослужащих погибли при инциденте с двумя вертолетами в Мали во время военной операции против джихадистов. Позже стало известно, что вертолеты, на которых находились французы, потерпели крушение в результате столкновения.
Франция проводит в Сахеле и Сахаре операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. В рамках этой операции Франция сотрудничает с Буркина-Фасо, Мали, Мавританией, Нигером и Чадом. По данным минобороны, в операции задействованы примерно 4,5 тысячи военнослужащих.
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