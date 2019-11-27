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РИА Новости

На Ямале мужчина "выгуливал" собаку, привязав ее к автомобилю

10:47 27.11.2019
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноя - РИА Новости. Полиция в Ноябрьске (ЯНАО) проводит проверку после публикации видеозаписи, на которой местный житель "выгуливает" по двору собаку, привязав ее к автомобилю, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального управления МВД.
Телеканал "Ноябрьск 24" ранее на своем сайте опубликовал запись с автомобильного видеорегистратора, который запечатлел момент необычного выгула собаки - мужчина привязал животное к машине, сел за руль и поехал по двору. Остановился он лишь тогда, когда поводок вместе с псом едва не затащило под колесо. Понимая это, мужчина вышел из салона, отвязал собаку и попытался пнуть ее.
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Как уточнили в окружном УМВД, в дежурную часть полиции Ноябрьска в понедельник поступило заявление от местной жительницы, сообщившей о видеозаписи, на которой мужчина "плохо обращается с собакой".
"Данный факт зарегистрирован, по нему проводится проверка. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства уточнил, что полицейским удалось установить мужчину, предположительно, попавшего на видео, с ним проводят беседы. Известно, что он является хозяином пса, добавили в УМВД.
Согласно информации местных интернет-изданий, в полицию с заявлением обратились зоозащитники, к которым попала видеозапись. Через СМИ они также предложили найти новых владельцев для собаки, если нынешний владелец не дорожит животным.
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ЯмалНоябрьскХанты-МансийскПроисшествия
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