На Ямале мужчина "выгуливал" собаку, привязав ее к автомобилю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноя - РИА Новости. Полиция в Полиция в Ноябрьске (ЯНАО) проводит проверку после публикации видеозаписи, на которой местный житель "выгуливает" по двору собаку, привязав ее к автомобилю, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе регионального управления МВД

Телеканал " Ноябрьск 24 " ранее на своем сайте опубликовал запись с автомобильного видеорегистратора, который запечатлел момент необычного выгула собаки - мужчина привязал животное к машине, сел за руль и поехал по двору. Остановился он лишь тогда, когда поводок вместе с псом едва не затащило под колесо. Понимая это, мужчина вышел из салона, отвязал собаку и попытался пнуть ее.

Как уточнили в окружном УМВД, в дежурную часть полиции Ноябрьска в понедельник поступило заявление от местной жительницы, сообщившей о видеозаписи, на которой мужчина "плохо обращается с собакой".

"Данный факт зарегистрирован, по нему проводится проверка. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что полицейским удалось установить мужчину, предположительно, попавшего на видео, с ним проводят беседы. Известно, что он является хозяином пса, добавили в УМВД.