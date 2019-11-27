Число жертв землетрясения в Албании возросло до 25 человек

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Албании возросло до 25 человек, поисковая операция продолжается, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось, что жертвами землетрясения стали 20 человек, 600 пострадали.
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Разрушительное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании в ночь на вторник. Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди. По словам албанского премьера Эди Рамы, спасатели из Италии, Греции, Франции, Турции, Сербии, Черногории и самопровозглашенного Косово примут участие в поисках на земле.
Как отмечает агентство, ночь на среду многие жители Дурреса провели в палатках, автомобилях и на футбольном стадионе, так как в городе по-прежнему ощущались афтершоки. Как сообщает издание Albanian Daily News, точных данных о том, сколько человек могут оставаться под завалами, нет.