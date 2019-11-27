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РИА Новости

СК начал проверку после ДТП с российскими туристами в Доминикане

10:41 27.11.2019 (обновлено: 10:45 27.11.2019)
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© Канал THINKER GROUP на YoutubeАвтобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
© Канал THINKER GROUP на Youtube
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП в Доминикане, где пострадали российские туристы, сообщается на сайте ведомства.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Десятки человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
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"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ТуризмДТП с россиянами в ДоминиканеСледственный комитет РФДоминиканаРоссия
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