СК начал проверку после ДТП с российскими туристами в Доминикане

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Следственный комитет организовал проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП в Доминикане, где пострадали российские туристы, сообщается на сайте ведомства.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Десятки человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.
"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве по факту оказания туроператором услуг, не отвечающих требованиям безопасности, проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.