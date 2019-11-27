Возле Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8

АФИНЫ, 27 ноя – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло возле Крита, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Землетрясение произошло в 9.23 по местному времени (10.23 мск). Очаг находился в морском районе в 74 километрах западнее Ханьи, 179 километрах западнее Ираклиона и в 66 километрах юго-восточнее острова Китира на глубине 30 километров.
По данным других лабораторий, очаг находился на глубине 56 километров.
Сильные толчки ощущались в Афинах, передает корреспондент РИА Новости.
Пока нет никакой информации о возможном ущербе.