Возле Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение произошло в 9.23 по местному времени (10.23 мск). Очаг находился в морском районе в 74 километрах западнее Ханьи, 179 километрах западнее Ираклиона и в 66 километрах юго-восточнее острова Китира на глубине 30 километров.