В Приморье учеников школы, где мальчик разлил ртуть, осмотрят врачи

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Всех учеников школы в селе Хороль Всех учеников школы в селе Хороль Приморского края , где разлился большой объем ртути, дополнительно осмотрят врачи, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

Ранее стало известно, что в школе села Хороль произошел разлив ртути из банки, которую принес учащийся 7 класса. Он решил "поделиться" находкой и разливал ртуть в ладони школьников, после этого всех эвакуировали. По данным организации "Примтехнополис", занимающейся утилизацией опасных отходов, концентрации ртути более чем в 80 раз превышают норму. По данным властей района, ртуть мальчик нашел в заброшенном гараже. Школа закрыта на демеркуризацию. Прокуратура Приморья начала проверку.

В первый день с жалобами на плохое самочувствие обратился один учащийся данной школы. Ребёнок был госпитализирован. Осмотр и лабораторные исследования исключили отравление парами ртути. Несмотря на то, что признаков отравления парами ртути у пациента не было, он был принят в стационар и находится под наблюдением специалистов, чувствует себя хорошо, отметил главный врач Хорольской ЦРБ Иван Белевич.

"Главврач подчеркнул, что все ученики школы села Хороль будут дополнительно осмотрены педиатрами и терапевтами", - сказал собеседник.

Он также подтвердил, что ртуть принес ученик 7 класса, он раздавал шарики всем желающим. Вследствие "игры" с жидким металлом часть ртути попала на деревянный пол. Все ученики школы - 270 человек - были отправлены домой.