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РИА Новости

В Приморье учеников школы, где мальчик разлил ртуть, осмотрят врачи

10:37 27.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчебный класс
Учебный класс
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Учебный класс. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Всех учеников школы в селе Хороль Приморского края, где разлился большой объем ртути, дополнительно осмотрят врачи, сообщил РИА Новости представитель администрации края.
Ранее стало известно, что в школе села Хороль произошел разлив ртути из банки, которую принес учащийся 7 класса. Он решил "поделиться" находкой и разливал ртуть в ладони школьников, после этого всех эвакуировали. По данным организации "Примтехнополис", занимающейся утилизацией опасных отходов, концентрации ртути более чем в 80 раз превышают норму. По данным властей района, ртуть мальчик нашел в заброшенном гараже. Школа закрыта на демеркуризацию. Прокуратура Приморья начала проверку.
Учебный класс
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В первый день с жалобами на плохое самочувствие обратился один учащийся данной школы. Ребёнок был госпитализирован. Осмотр и лабораторные исследования исключили отравление парами ртути. Несмотря на то, что признаков отравления парами ртути у пациента не было, он был принят в стационар и находится под наблюдением специалистов, чувствует себя хорошо, отметил главный врач Хорольской ЦРБ Иван Белевич.
"Главврач подчеркнул, что все ученики школы села Хороль будут дополнительно осмотрены педиатрами и терапевтами", - сказал собеседник.
Он также подтвердил, что ртуть принес ученик 7 класса, он раздавал шарики всем желающим. Вследствие "игры" с жидким металлом часть ртути попала на деревянный пол. Все ученики школы - 270 человек - были отправлены домой.
По словам собеседника, учебный процесс приостановлен до завершения демеркуризационных мероприятий. Ориентировочно в понедельник занятия в школе будут возобновлены. Школу охраняет наряд полиции. Сотрудники полиции выясняют природу происхождения бутылки с ртутью.
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