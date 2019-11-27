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РИА Новости

Под Челябинском ищут вандалов осквернивших мемориальный комплекс

10:33 27.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Полиция разыскивает вандалов, которые сожгли восемь венков на мемориальном комплексе в городе Еманжелинск Челябинской области, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"Происшествие зарегистрировано в 20.00 (18.00 мск) 26 ноября. Неустановленные лица совершили поджог 8 венков на мемориальном комплексе в Еманжелинске. Полиция ведет их поиск", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что также полиция устанавливает обстоятельства случившегося и ищет свидетелей.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент попал на камеру видеонаблюдения, вероятно, что к случившемуся причастны несовершеннолетние.
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МВД РФЧелябинскРоссияЧелябинская областьПроисшествия
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