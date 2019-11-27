Под Челябинском ищут вандалов осквернивших мемориальный комплекс

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Полиция разыскивает вандалов, которые сожгли восемь венков на мемориальном комплексе в городе Еманжелинск Челябинской области, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ГУМВД России по региону.
"Происшествие зарегистрировано в 20.00 (18.00 мск) 26 ноября. Неустановленные лица совершили поджог 8 венков на мемориальном комплексе в Еманжелинске. Полиция ведет их поиск", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что также полиция устанавливает обстоятельства случившегося и ищет свидетелей.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент попал на камеру видеонаблюдения, вероятно, что к случившемуся причастны несовершеннолетние.