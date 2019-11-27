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Религия и мировоззрение.
2019-11-27T10:45+0300
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РИА Новости

Ясли Христа вернутся в Вифлеем спустя две тысячи лет

10:45 27.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПразднование католического Рождества в регионах России
Празднование католического Рождества в регионах России
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Папа Римский Франциск принял решение о передаче небольшого фрагмента яслей Христа на территорию Израиля, сообщила Кустодия Святой Земли – административный округ францисканского ордена в регионе.
Как сообщается в заявлении, святыня прибудет в Иерусалим в пятницу 29 ноября. В городе состоятся праздничные мероприятия по случаю возвращения реликвии. Затем 30 ноября она будет перевезена в Вифлеем, город на Западном берегу реки Иордан, где, согласно библейскому преданию, родился Христос.
"Мы взволнованы и благодарны папе, святейшему Франциску, за этот подарок и право сохранять святую реликвию", - приводит израильская газета Haaretz слова представителя францисканского ордена Франческо Паттона.
Реликвия была подарена иерусалимским патриархом Софронием папе Теодору I во время завоевания мусульманами Святой Земли. В настоящий момент она находится в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.
Это не первая святыня, покидающая Рим. За последние несколько десятилетий Католическая церковь уже не раз возвращала останки святых местным христианским общинам с целью укрепления связей.
Площадь Святого Петра в Ватикане
26 августа, 17:12Религия и мировоззрение.
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Религия и мировоззрение.Папа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеВифлеемМоскваИерусалимрелигияВ мире
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