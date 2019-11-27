Ясли Христа вернутся в Вифлеем спустя две тысячи лет

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Папа Римский Франциск принял решение о передаче небольшого фрагмента яслей Христа на территорию Израиля, сообщила Кустодия Святой Земли – административный округ францисканского ордена в регионе.

Как сообщается в заявлении, святыня прибудет в Иерусалим в пятницу 29 ноября. В городе состоятся праздничные мероприятия по случаю возвращения реликвии. Затем 30 ноября она будет перевезена в Вифлеем, город на Западном берегу реки Иордан, где, согласно библейскому преданию, родился Христос.

"Мы взволнованы и благодарны папе, святейшему Франциску, за этот подарок и право сохранять святую реликвию", - приводит израильская газета Haaretz слова представителя францисканского ордена Франческо Паттона.

Реликвия была подарена иерусалимским патриархом Софронием папе Теодору I во время завоевания мусульманами Святой Земли. В настоящий момент она находится в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.