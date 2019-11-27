Александр Пошивай стал врио главы Росморречфлота

"Назначить Цветкова Юрия Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Еще одним распоряжением кабмина временное исполнение обязанностей руководителя Росморречфлота возложено на заместителя руководителя этого агентства Александра Пошивая.

В середине ноября правительство РФ разделило полномочия замминистра транспорта и главы Росморречфлота, тогда источник РИА Новости в Росморречфлоте сообщил, что после разделения полномочий занимавший "двойную" должность Юрий Цветков сохранит пост замминистра, перестав возглавлять федеральное агентство.

Пошивай родился 24 августа 1958 года. Окончил Ленинградское ордена Октябрьской революции высшее инженерное училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности "Судовождение на морских путях" с присвоением квалификации "инженер-судоводитель", позднее - Санкт-Петербургский университет МВД России. Работал на судах Балтийского морского пароходства. Капитан дальнего плавания.