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РИА Новости

Александр Пошивай стал врио главы Росморречфлота

10:28 27.11.2019 (обновлено: 10:37 27.11.2019)
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© Фото : Федеральное агентство морского и речного транспортаАлександр Пошивай
Александр Пошивай
© Фото : Федеральное агентство морского и речного транспорта
Александр Пошивай. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Экс-глава Росморречфлота Юрий Цветков остался в должности замминистра транспорта РФ, врио руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) назначен Александр Пошивай, следует из распоряжений, опубликованных на сайте правительства РФ.
"Назначить Цветкова Юрия Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Еще одним распоряжением кабмина временное исполнение обязанностей руководителя Росморречфлота возложено на заместителя руководителя этого агентства Александра Пошивая.
В середине ноября правительство РФ разделило полномочия замминистра транспорта и главы Росморречфлота, тогда источник РИА Новости в Росморречфлоте сообщил, что после разделения полномочий занимавший "двойную" должность Юрий Цветков сохранит пост замминистра, перестав возглавлять федеральное агентство.
Андрей Костюк
Вчера, 10:16
Глава Росавтодора Костюк стал заместителем министра транспорта
Пошивай родился 24 августа 1958 года. Окончил Ленинградское ордена Октябрьской революции высшее инженерное училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности "Судовождение на морских путях" с присвоением квалификации "инженер-судоводитель", позднее - Санкт-Петербургский университет МВД России. Работал на судах Балтийского морского пароходства. Капитан дальнего плавания.
Также он занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях туристической индустрии, связанной с обеспечением морского круизного судоходств, был советником в Росрыболовстве, занимал различные должности в Росрезерве, а с 2011 года трудится в Росморречфлоте.
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Александр ПошивайЮрий ЦветковМинистерство транспорта РФРосморречфлотПолитика
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