Израильские военные обстреляли объекты ХАМАС на севере сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 ноя - РИА Новости. Израильские военные нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы, сообщила армейская пресс-служба.
Накануне удары были нанесены по югу сектора Газа.
Во вторник вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после обстрелов из палестинского сектора Газа заявил, что Израиль будет жестко реагировать на любые попытки агрессии.
Армия сообщала о срабатывании сирен воздушной тревоги в городах Сдерот, Ашкелон и в районе вокруг Газы. Израильские военные засекли два ракетных пуска из палестинского сектора, одна была перехвачена системой ПРО "Железный купол". После этого армия нанесла удары по объектам ХАМАС на юге сектора Газа, в том числе по "месту по производству оружия".
"Ранее ракеты были запущены из сектора Газа в сторону Израиля. В ответ истребители и воздушные суда армии обороны Израиля нанесли удары по ряду дополнительных террористических целей ХАМАС на севере сектора Газа", - говорится в сообщении армии.
Военные уточнили, что удары были нанесены и по подземной инфраструктуре.