Учеников из школы в Приморье, где разлили ртуть, переведут в соседнюю

В школе села Хороль разлилась ртуть из банки, которую принес учащийся 7-го класса. Он решил поделиться находкой и разливал ртуть в ладони школьников, после этого всех эвакуировали. По данным организации "Примтехнополис", занимающейся утилизацией опасных отходов, концентрация ртути более чем в 80 раз превышает норму. По данным властей района, ртуть мальчик нашел в заброшенном гараже. Школа закрыта на демеркуризацию.