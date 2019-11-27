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РИА Новости

Учеников из школы в Приморье, где разлили ртуть, переведут в соседнюю

10:22 27.11.2019 (обновлено: 10:36 27.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкУчебный класс
Учебный класс
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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Учебный класс. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Учеников из школы в Приморье, где разлилась ртуть, могут перевезти в близлежащую для учёбы во вторую смену, сообщила РИА Новости уполномоченный при губернаторе по правам ребёнка Ирина Медведева.
В школе села Хороль разлилась ртуть из банки, которую принес учащийся 7-го класса. Он решил поделиться находкой и разливал ртуть в ладони школьников, после этого всех эвакуировали. По данным организации "Примтехнополис", занимающейся утилизацией опасных отходов, концентрация ртути более чем в 80 раз превышает норму. По данным властей района, ртуть мальчик нашел в заброшенном гараже. Школа закрыта на демеркуризацию.
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"Сейчас обучение детей идёт дистанционно. Вероятнее всего, придётся открывать близлежащую школу во вторую смену, пока здесь полностью всё не будет демеркуризированно. Ситуация абсолютно находится под контролем, все службы работают. На ликвидацию (последствий) потребуется время и довольно-таки большие средства", - сообщила Медведева.
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