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РИА Новости

Россия и Китай проведут консультации по стратегической стабильности

10:20 27.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
ПЕКИН, 27 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пригласил в Россию замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюя на следующий раунд российско-китайских консультаций по стратегической стабильности, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Мы рассматриваем наши контакты как важный формат постоянно укрепляющегося стратегического партнёрства между нашими странами. Мы надеемся на очень продуктивный обмен мнениями с вами и вашими коллегами... Кроме того, также разрешите мне пригласить вас и ваших коллег в Россию на следующий раунд этих обменов", - сказал Рябков на встрече с Ма Чжаосюем, которая началась в Пекине.
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
26 ноября, 17:37
Россия и Китай договорились укреплять внешнеполитическую координацию
Как ранее сообщал китайский МИД, на начавшихся в среду в Пекине двусторонних консультациях по стратегической стабильности стороны обменяются мнениями по вопросам контроля над вооружениями и другим интересующим обе стороны темам.
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МИД РФСергей РябковКитайРоссияВ мире
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