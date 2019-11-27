Россия и Китай проведут консультации по стратегической стабильности

"Мы рассматриваем наши контакты как важный формат постоянно укрепляющегося стратегического партнёрства между нашими странами. Мы надеемся на очень продуктивный обмен мнениями с вами и вашими коллегами... Кроме того, также разрешите мне пригласить вас и ваших коллег в Россию на следующий раунд этих обменов", - сказал Рябков на встрече с Ма Чжаосюем, которая началась в Пекине.