Россия и Китай проведут консультации по стратегической стабильности

ПЕКИН, 27 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пригласил в Россию замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюя на следующий раунд российско-китайских консультаций по стратегической стабильности, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Мы рассматриваем наши контакты как важный формат постоянно укрепляющегося стратегического партнёрства между нашими странами. Мы надеемся на очень продуктивный обмен мнениями с вами и вашими коллегами... Кроме того, также разрешите мне пригласить вас и ваших коллег в Россию на следующий раунд этих обменов", - сказал Рябков на встрече с Ма Чжаосюем, которая началась в Пекине.
Как ранее сообщал китайский МИД, на начавшихся в среду в Пекине двусторонних консультациях по стратегической стабильности стороны обменяются мнениями по вопросам контроля над вооружениями и другим интересующим обе стороны темам.