Узбекистанские ядерщики усилят сотрудничество с российскими коллегами

Постановлением утверждена целевая программа по совершенствованию деятельности Института ядерной физики на 2020-2024 годы.

"Укрепление сотрудничества с Объединенным институтом ядерных исследований (Российская Федерация)", - говорится в одном из пунктов программы.

В частности, стороны планируют к лету 2020 года разработать план проведения совместных научных исследований и подготовку кадров на базе института в Дубне. Программа также предусматривает участие ядерщиков Узбекистана в крупных научных проектах на Большом адронном коллайдере Европейской организации по ядерным исследованиям, следует из документа.

В апреле АО "Русатом Хэлскеа" (компания-интегратор госкорпорации "Росатом" в области радиационных технологий в медицине и промышленности), отраслевой комплекс "Русатом – Международная сеть" и Институт ядерной физики Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в области радиационных технологий в сельском хозяйстве и медицине. Документ, предусматривает создание СП по циклотронному радиохимическому производству на площадке института, а также реализацию радиоизотопной продукции, как в республике, так и за рубежом. В августе к проекту также привлечена германская Integra GmbH.