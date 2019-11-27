Узбекистанские ядерщики усилят сотрудничество с российскими коллегами

ТАШКЕНТ, 27 ноя - РИА Новости. Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана намерен укрепить сотрудничество с дубнинским Объединенным институтом ядерных исследований, соответствующее постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, опубликовано в среду на сайте национальной базы законодательства.
Постановлением утверждена целевая программа по совершенствованию деятельности Института ядерной физики на 2020-2024 годы.
"Укрепление сотрудничества с Объединенным институтом ядерных исследований (Российская Федерация)", - говорится в одном из пунктов программы.
В частности, стороны планируют к лету 2020 года разработать план проведения совместных научных исследований и подготовку кадров на базе института в Дубне. Программа также предусматривает участие ядерщиков Узбекистана в крупных научных проектах на Большом адронном коллайдере Европейской организации по ядерным исследованиям, следует из документа.
В апреле АО "Русатом Хэлскеа" (компания-интегратор госкорпорации "Росатом" в области радиационных технологий в медицине и промышленности), отраслевой комплекс "Русатом – Международная сеть" и Институт ядерной физики Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в области радиационных технологий в сельском хозяйстве и медицине. Документ, предусматривает создание СП по циклотронному радиохимическому производству на площадке института, а также реализацию радиоизотопной продукции, как в республике, так и за рубежом. В августе к проекту также привлечена германская Integra GmbH.
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Институт ядерной физики Узбекистана был создан в 1956 году и являлся крупнейшим подобным научным учреждением Центральной Азии. Среди его основных партнеров в сфере исследования вопросов ядерной физики оставались дубнинский Объединенный институт ядерных исследований, МАГАТЭ, Департамент энергетики США, а также ведущие центры Германии, Италии, Индии. В институте установлен исследовательский ядерный реактор ВВР-СМ - единственный в регионе, работающий на мощности 10 МВт.