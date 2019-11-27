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РИА Новости

В Самаре сгорел автобус

10:17 27.11.2019 (обновлено: 10:19 27.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус горел в среду в Самаре, водитель и пассажиры самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о том, что в Самаре на ходу загорелся автобус ПАЗ, следующий по маршруту №480, поступило в 08.10 (07.10 мск).
"Погибших и пострадавших нет. В автобусе находились восемь человек, которые самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарно-спасительных подразделений", - говорится в сообщении.
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СамараПроисшествия
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