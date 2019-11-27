В Самаре сгорел автобус

САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Рейсовый автобус горел в среду в Самаре, водитель и пассажиры самостоятельно эвакуировались, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о том, что в Самаре на ходу загорелся автобус ПАЗ, следующий по маршруту №480, поступило в 08.10 (07.10 мск).
"Погибших и пострадавших нет. В автобусе находились восемь человек, которые самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарно-спасительных подразделений", - говорится в сообщении.