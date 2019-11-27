«Зигзаг судьбы» Слащёвой: мультфильмы, кино и планы догнать Голливуд

Она была невероятно успешным медиаменеджером, но не смогла отказаться от предложений министра Владимира Мединского возглавить "Союзмультфильм", а потом и киностудию Горького. В этом эпизоде Юлиана Слащёва объясняет, почему у неё, в отличие от пяти предыдущих менеджеров, получилось в "Союзмультфильме", и что теперь будет с российским детским кино.

Эпизод подготовлен при поддержке VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Почему она работала бесплатно и какие вольности благодаря этому могла себе позволить? Во что вылилось противостояние с творческим коллективом, и почему не удалось договориться со "старейшинами" индустрии? Как вышло, что "Союзмультфильм" "потерял генетическую память" производства анимации? И проверяет ли она на своих детях продукты студии?

О том, как изменился "Союзмультфильм", и что будет с киностудией имени Горького, рассказывает их топ-менеджер Юлиана Слащёва:

0:50 "Зигзаг судьбы": как она оказалась в мультипликации и киноиндустрии

3:10 Предложение министра Мединского, от которого она не смогла отказаться

5:05 Фронда со стороны "старичков" и новый коллектив "Союзмультфильма"

8:15 Дефицит менеджеров в сфере культуры или откуда должны приходить управленцы

10:15 Почему у неё, в отличие от пяти предыдущих менеджеров, получилось в "Союзмультфильме"?

12:00 Кто влияет на её решения по проектам и почему "Союзмультфильм" всё время возвращается к советским мультикам

16:45 Про конкуренцию с YouTube, "жесткий контент" и высокие ценности

21:20 Дома с планшетом или с родителями в кинотеатре: где зритель?

22:40 "Остров банановой лихорадки": когда и с чем они выйдут в кинотеатры и возможно ли превзойти успех мультсериала "Маша и Медведь"?

26:30 Как она будет совмещать киностудию имени Горького и "Союзмультфильм"

28:10 Чего ждет от неё президент

30:40 Где ещё можно будет смотреть отечественные мультфильмы и придёт ли виртуальная реальность в мультипликацию

34:20 Стоимость одной минуты анимации или почему на то, чтобы догнать Голливуд, уйдут годы

36:15 Эффективность во всем: как быть топ-менеджером и внимательной мамой

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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