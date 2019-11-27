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РИА Новости

В Приморье учеников школы эвакуировали из-за разлитой ртути

10:09 27.11.2019
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© Depositphotos / Syda_ProductionsУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Syda_Productions
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя - РИА Новости. Большой объем ртути разлили в школе села Хороль в Приморье, люди из учебного заведения эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель организации, занимающейся утилизацией опасных отходов, "Примтехнополис". В администрации района отметили, что ртуть принес школьник.
"Концентрации очень высокие, более чем в 80 раз (превышают норму). Был разлив, они (в школе) самостоятельно убирали, теперь вся школа грязная", - сказал собеседник.
По его словам, очистка здания специалистами займет не меньше недели. "На перемене перед уроком физкультуры ученик 7 класса показал банку своим одноклассникам, решил, что надо поделиться содержимым, начал по капельке отливать им в руки, мы это увидели и всех сразу эвакуировали", - сказала РИА Новости начальник управления народного образования администрации Хорольского района Алла Абсросимова.
По ее словам, точный объем разлитой ртути пока выясняется. "Она была в майонезной баночке, часть в ней и осталась. Четвертая -пятая часть банки вылилась. Мы все собрали, но есть микрочастицы, может, они в щели пола забились. Замеры (после очистки) проводились, повышенные дозы есть, но они не являются предельными. Школа сейчас не работает, закрыли, проведем демеркуризацию", - отметила она.
Абросимова уточнила, что пока выясняется, как мальчик нашел ртуть. "Предварительно, нашел ее в гараже, который когда-то сгорел. Они туда проникли через крышу, гараж не используется", - отметила Абросимова.
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По ее словам, вероятно, в понедельник школа возобновит занятия. "Сейчас учеба идет дистанционно - через электронные дневники, ресурсы, Whatsapp создали возможность проходить учебный материал. Для старшеклассников - консультации в другой школе. Направила приказ на проведение дополнительных инструктажей, также чтобы привлечь органы УМВД, чтобы разъясняли ответственность", - сказала Абросимова.
Как сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства Виолетта Дорожкина, прокуратура Приморья начала проверку после разлива ртути. "Проверка организована. Будет проверена работа компетентных органов профилактики несовершеннолетних", - сказала Дорожкина.
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