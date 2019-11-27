Владивосток официально стал столицей Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья , сообщает законодательное собрание региона.

Инициативу в краевой парламент направила дума Владивостока. Ее поддержал комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.

"Принятие предложенного закона позволит получить соответствующее финансирование на осуществление Владивостоком функций административного центра Приморского края, таких как участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровней, а также создать условия для развития инфраструктуры территорий общего пользования, задействованных в данных мероприятиях", — объяснил председатель гордумы Андрей Брик.

По словам первого вице-губернатора Приморья Веры Щербиной, в следующем году столице края выделят 300 миллионов рублей из регионального бюджета.

В конце прошлого года Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток. С момента образования региона в 2000 году его столицей был Хабаровск.