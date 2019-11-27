Владивосток официально стал столицей Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.
Инициативу в краевой парламент направила дума Владивостока. Ее поддержал комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.
"Принятие предложенного закона позволит получить соответствующее финансирование на осуществление Владивостоком функций административного центра Приморского края, таких как участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровней, а также создать условия для развития инфраструктуры территорий общего пользования, задействованных в данных мероприятиях", — объяснил председатель гордумы Андрей Брик.
По словам первого вице-губернатора Приморья Веры Щербиной, в следующем году столице края выделят 300 миллионов рублей из регионального бюджета.
3 октября, 10:38Трутнев раскритиковал оставшийся в 90-х облик Владивостока
В конце прошлого года Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток. С момента образования региона в 2000 году его столицей был Хабаровск.
Тогда же городские депутаты обратились к Олегу Кожемяко, который на тот момент исполнял обязанности губернатора Приморского края, с просьбой поддержать инициативу о присвоении Владивостоку статуса столицы Приморья.
13 декабря 2018, 19:30Город Владивосток