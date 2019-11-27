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РИА Новости

Владивосток официально стал столицей Приморья

10:07 27.11.2019 (обновлено: 11:06 27.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий АньковВантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя — РИА Новости. Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.
Инициативу в краевой парламент направила дума Владивостока. Ее поддержал комитет по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.

"Принятие предложенного закона позволит получить соответствующее финансирование на осуществление Владивостоком функций административного центра Приморского края, таких как участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровней, а также создать условия для развития инфраструктуры территорий общего пользования, задействованных в данных мероприятиях", — объяснил председатель гордумы Андрей Брик.

По словам первого вице-губернатора Приморья Веры Щербиной, в следующем году столице края выделят 300 миллионов рублей из регионального бюджета.
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В конце прошлого года Владимир Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток. С момента образования региона в 2000 году его столицей был Хабаровск.
Тогда же городские депутаты обратились к Олегу Кожемяко, который на тот момент исполнял обязанности губернатора Приморского края, с просьбой поддержать инициативу о присвоении Владивостоку статуса столицы Приморья.
Владивосток
13 декабря 2018, 19:30
Город Владивосток
52260019
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ВладивостокПриморский крайОбщество
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