В якутском спорткомплексе задержали мужчину с ножом

ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Посетителей спортивного комплекса в Якутске эвакуировали из-за появления там мужчины с ножом, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
В среду около 10.45 (04.45 мск) часов утра поступило сообщение о том, что в спортивном комплексе "Модун" находится мужчина с ножом в неадекватном состоянии.
По информации регионального МВД, на место происшествия были незамедлительно направлены наряды полиции и сотрудники Росгвардии.
"Была произведена эвакуация персонала и посетителей спорткомплекса. После того, как мужчина внезапно нанес себе повреждение в область шеи, он был незамедлительно задержан сотрудниками Росгвардии" - сказали в пресс-службе.
После оказания первой помощи нарушителя госпитализировали в медучреждение.
Как отметили в полиции, личность мужчины установлена - им оказался 38-летний местный житель, в 2016 году привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.
В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.
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