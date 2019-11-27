Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T10:03+0300
https://ria.ru/20191127/1561647484.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В якутском спорткомплексе задержали мужчину с ножом

10:03 27.11.2019
246
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 27 ноя - РИА Новости. Посетителей спортивного комплекса в Якутске эвакуировали из-за появления там мужчины с ножом, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
В среду около 10.45 (04.45 мск) часов утра поступило сообщение о том, что в спортивном комплексе "Модун" находится мужчина с ножом в неадекватном состоянии.
По информации регионального МВД, на место происшествия были незамедлительно направлены наряды полиции и сотрудники Росгвардии.
"Была произведена эвакуация персонала и посетителей спорткомплекса. После того, как мужчина внезапно нанес себе повреждение в область шеи, он был незамедлительно задержан сотрудниками Росгвардии" - сказали в пресс-службе.
После оказания первой помощи нарушителя госпитализировали в медучреждение.
Как отметили в полиции, личность мужчины установлена - им оказался 38-летний местный житель, в 2016 году привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.
В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится проверка.
Памятник М. В. Ломоносову и здание факультета журналистики МГУ
22 ноября, 14:49
В МГУ задержали мужчину с ножом и пистолетом
110000
Обсудить 0
МВД РФРоссияЯкутскПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Под Челябинском ищут вандалов осквернивших мемориальный комплекс
Сотрудники ФСБ РФ
Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам
Учебный класс
Учеников из школы в Приморье, где разлили ртуть, переведут в соседнюю
Полицейский
В Петербурге задержали воров, пытавшихся обокрасть квартиру ветерана
Наручники на решетке
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Урок в школе
В Приморье учеников школы эвакуировали из-за разлитой ртути
Сотрудники Следственного комитета
Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Представители Доминиканы не предлагали выплаты пострадавшим россиянам
Полиция
На востоке Москвы перевернулась "Газель" с медом
Полицейский
В Дагестане ищут троих пропавших школьников
Рубли
СМИ: оправданный экс-полицейский отсудил многомиллионную компенсацию
Мужчина с ножом
Жителя Ижевска заподозрили в убийстве знакомого за оскорбление матери
Задержание подозреваемого
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девушки в Приморье
Молоток судьи
В Калмыкии женщину осудят за финансирование терроризма
Экран видеосвязи с заместителем гендиректора Аэрофлота Владимиром Александровым, обвиняемым в крупном мошенничестве
Басманный суд оставил в СИЗО топ-менеджера "Аэрофлота" Александрова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину
09:33Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области
09:32Источник: первый модернизированный Ту-160М передали на испытания
09:32Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
09:30Полиция проверит инцидент на Урале, где школьники избили сверстницу
09:28В Новосибирске завершили проверку после скандального чаепития в школе
09:28В ДНР рассказали о медицинском оборудовании, доставленном колонной МЧС
09:22Колонна МЧС доставила в Донецк гуманитарную помощь
09:18В Тбилиси полиция перекрыла доступ к зданию парламента
09:17Под Биробиджаном бревно из лесовоза стало причиной ДТП с автобусом
09:10Диетолог рассказала о вреде и пользе хурмы
09:09При взрыве и пожаре на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
09:08В Тверской области автобус столкнулся с грузовиком
09:03Колонна МЧС доставила в Луганск 115 тонн детских продуктовых наборов
09:00Мама девочки с родимым пятном на все лицо показала результат операций
08:58Асад рассказал о возвращении сирийцев в страну
08:53В Пятигорске один человек погиб при взрыве на пивоварне
08:51Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
08:51Росавиация назвала сроки сертификации МС-21 в России и Европе
08:49Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Лента новостейМолния