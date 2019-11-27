Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам

УФА, 27 ноя — РИА Новости. Жителя Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии

Уточняется, что мужчина намеревался создать на территории республики организацию, "основной целью которой стало бы добывание указанных сведений".

Мотив — деньги

Как выяснилось в ходе проверки, ранее у него действительно был доступ к государственной тайне, но сейчас его нет.

"Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться", — подчеркивается в релизе.

Поскольку до самой государственной измены ситуация не дошла, уголовное дело возбуждать не стали, а только объявили "официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления".

Откуда мог красть секреты

Откуда именно россиянин собирался получать секретную информацию, УФСБ не уточняет.

Известно, что в Ижевске расположен радиозавод, который изготавливает аппаратуру для космических ракет-носителей, разгонных блоков, спутников, пилотируемых и грузовых кораблей и орбитальных станций.