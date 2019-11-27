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РИА Новости

Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам

09:59 27.11.2019 (обновлено: 12:31 27.11.2019)
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© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
УФА, 27 ноя — РИА Новости. Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.
Уточняется, что мужчина намеревался создать на территории республики организацию, "основной целью которой стало бы добывание указанных сведений".

Мотив — деньги

Как выяснилось в ходе проверки, ранее у него действительно был доступ к государственной тайне, но сейчас его нет.
"Мотивом таких действий фигуранта явилось желание обогатиться", — подчеркивается в релизе.
Поскольку до самой государственной измены ситуация не дошла, уголовное дело возбуждать не стали, а только объявили "официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления".
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Откуда мог красть секреты

Откуда именно россиянин собирался получать секретную информацию, УФСБ не уточняет.
Известно, что в Ижевске расположен радиозавод, который изготавливает аппаратуру для космических ракет-носителей, разгонных блоков, спутников, пилотируемых и грузовых кораблей и орбитальных станций.
Кроме того, в Удмуртии работает Воткинский завод, специализирующийся, правда, не на военно-космической, а просто на военной тематике. Там серийно выпускаются стратегические ракеты "Тополь-М" и "Ярс", ракеты морского базирования "Булава", оперативно-тактические "Искандеры-М".
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ФСБ РФУфаУдмуртияВоздушно-космические силы РоссииИжевскПроисшествия
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Человек Простой
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То есть вова хотел авангард показать американским специалистам из Пентагона и ЦРУ бесплатно, а один находчивый россиянин решил продать им билеты на вход на секретный объект. Теперь ему придется вернуть деньги агентам ЦРУ, и оплатить их расходы на поездку.
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МНМирон Неделюсь
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