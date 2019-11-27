Дутерте подарили российскую высокоточную винтовку Т-5000

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте получил в подарок российскую высокоточную снайперскую винтовку Т-5000, она ему очень понравилась, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этого оружия ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.
"Сегодня наше оружие есть даже у многих мировых лидеров. Так, во время последнего масштабного визита в Россию в октябре 2019 года президента Филиппин Родриго Дутерте мы подарили ему Т-5000, ему она очень понравилась", - сказал он.
По словам Злобина, Филиппины проявляют большой интерес к продукции ORSIS. В рамках той же поездки производство компании в Москве посетил филиппинский министр обороны, который лично опробовал российские винтовки.
Гендиректор ORSIS добавил, что сегодня Т-5000 также есть в коллекции у многих шейхов ОАЭ.
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS). Как заявляет разработчик, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям.
До недавнего времени эта снайперская винтовка выпускалась в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Это оружие предназначено для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.