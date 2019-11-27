Водитель автобуса рассказал подробности ДТП в Астраханской области

Как ранее сообщалось, автобус, перевозящий рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода, столкнулся с электричкой в 08.15 (07.15 мск) среды. По данным полиции, пострадали 14 человек, пять из которых были госпитализированы. В Минздраве уточнили, что у пятерых пострадавших травмы средней и легкой степени тяжести.