Водитель автобуса рассказал подробности ДТП в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости. Водитель автобуса, столкнувшегося с электричкой в Астраханской области, заявил, что хотел ее объехать, подумав, что она сломана и не заметив красный сигнал светофора, сообщает УМВД России по региону.
Как ранее сообщалось, автобус, перевозящий рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода, столкнулся с электричкой в 08.15 (07.15 мск) среды. По данным полиции, пострадали 14 человек, пять из которых были госпитализированы. В Минздраве уточнили, что у пятерых пострадавших травмы средней и легкой степени тяжести.
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"Водитель автобуса пояснил, что решил объехать стоявшее транспортное средство, подумав, что оно сломалось, не заметил запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд", - говорится в информации.
По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего вред здоровью людей, полиция организовала проверку.