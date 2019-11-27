В Москве у бизнесмена украли сумку с пятью миллионами рублей

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В центре Москвы неизвестный похитил более пяти миллионов рублей из автомобиля, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, вечером 26 ноября в полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже денег.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 16:20 до 16:35 из салона Skoda Fabia неизвестный украл сумку, в которой находились 4,839 миллиона рублей и 3,7 тысячи евро", — говорится в сообщении.
Материальный ущерб составил около 5,1 миллиона рублей. Проводится проверка.