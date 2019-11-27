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РИА Новости

В Москве у бизнесмена украли сумку с пятью миллионами рублей

09:36 27.11.2019 (обновлено: 12:29 27.11.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДежурная часть отдела внутренних дел
Дежурная часть отдела внутренних дел
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Дежурная часть отдела внутренних дел. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В центре Москвы неизвестный похитил более пяти миллионов рублей из автомобиля, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, вечером 26 ноября в полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже денег.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 16:20 до 16:35 из салона Skoda Fabia неизвестный украл сумку, в которой находились 4,839 миллиона рублей и 3,7 тысячи евро", — говорится в сообщении.

Материальный ущерб составил около 5,1 миллиона рублей. Проводится проверка.
Полиция
3 октября, 09:44
На северо-западе Москвы у бизнесмена украли почти полтора миллиона рублей
2319321010
Skoda FabiaМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ну коли уж горе-"бизнесмен" налом решил перевезти, и не подумал об безопасности... Переписать номера банкнот, через машинку счетчик банкнот, для себя, и мало-ли для поиска, карма не позволила?! :)
27 ноября, 10:50
БНБрутал Натурал
1360000
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