Роскачество рассказало, как избавиться от вяжущего эффекта хурмы

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Роскачество рассказало, почему хурма вяжет во рту и как избавиться от этого эффекта.

"Плоды хурмы обладают вяжущими свойствами, так как они содержат большое количество танинов, также содержащихся, например, в чае или в коре дуба. Невяжущие сорта наиболее популярны в Восточной Азии, откуда они и происходят. Танины в плодах таких сортов все же есть, но их значительно меньше, чем в плодах вяжущей группы", - сообщают эксперты.

Чтобы избавиться от вяжущего эффекта в домашних условиях, плоды можно залить теплой водой, а затем дать немного полежать, или окунуть в кипяток и потом дать полежать всего несколько часов, предлагают эксперты. Они напоминают и об альтернативном методе - заморозке. Также при сушке, указывает Роскачество в своём сообщении, плоды хурмы теряют вяжущий эффект. Невяжущие же сорта хурмы для сушки вовсе не подходят.

Плоды невяжущих сортов обычно имеют круглую или немного упрощённую форму, зачастую - четырехгранную в поперечном разрезе, они достаточно жесткие, хрусткие и не могут стать полностью мягкими. Вяжущие же сорта хурмы чаще имеют коническую форму. При полном созревании они также частично теряют свои вяжущие свойства, но становятся очень мягкими, что не позволяет их транспортировать и хранить, указывает организация.

Что же касается дозревания хурмы перед употреблением, то промышленный его метод состоит в том, чтобы поместить плоды в камеру с высоким, около 80%, содержанием углекислого газа. Иногда в жарких странах используют "сухой лед", который кладут в коробку с хурмой. Кроме того, вяжущую хурму можно положить в пакет и подержать несколько дней при обычной комнатной температуре.