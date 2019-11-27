Пострадавшая в Доминикане россиянка рассказала подробности ДТП

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане Валерия Агбальянц рассказала РЕН ТВ, что сильные травмы получили пассажиры, находившиеся по левую сторону от водителя.
По словам женщины, автобус резко затормозил, его "повело налево и направо, в итоге завалился налево и продолжал движение".
Те, кто находился по правую сторону от водителя, как пояснила Агбальянц, падали на тех, кто сидел слева.
"Все наваливались друг на друга", — рассказала пострадавшая.
Женщина пояснила, что когда автобус остановился, "никто не понял, что произошло. Я думала, что он взорвется, были какие-то непонятные звуки".
Во вторник автобус, ехавший в аэропорт с 39 российскими туристами, столкнулся с грузовиком, который выскочил на дорогу. В результате столкновения автобус опрокинулся.
Никто из пассажиров не погиб, но десятки человек попали в больницу.
Почти все пострадавшие в аварии — москвичи. По словам руководителя отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаила Евродикова, среди раненых есть дети.