Пострадавшая в Доминикане россиянка рассказала подробности ДТП

Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане Валерия Агбальянц рассказала РЕН ТВ , что сильные травмы получили пассажиры, находившиеся по левую сторону от водителя.

По словам женщины, автобус резко затормозил, его "повело налево и направо, в итоге завалился налево и продолжал движение".

Те, кто находился по правую сторону от водителя, как пояснила Агбальянц, падали на тех, кто сидел слева.

"Все наваливались друг на друга", — рассказала пострадавшая.

Женщина пояснила, что когда автобус остановился, "никто не понял, что произошло. Я думала, что он взорвется, были какие-то непонятные звуки".

Во вторник автобус, ехавший в аэропорт с 39 российскими туристами, столкнулся с грузовиком, который выскочил на дорогу. В результате столкновения автобус опрокинулся.

Никто из пассажиров не погиб, но десятки человек попали в больницу.