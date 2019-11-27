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РИА Новости

Вьетнам закупил крупную партию российских высокоточных винтовок Т-5000

09:22 27.11.2019 (обновлено: 10:12 27.11.2019)
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© Фото : Vitaly V. KuzminСнайперская винтовка ОРСИС Т-5000
Снайперская винтовка ОРСИС Т-5000
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Вьетнам приобрел в 2019 году крупную партию российских высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000, заявил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.
"Тесную работу ведём с Вьетнамом. В этом году мы выполнили крупный контракт на поставку Т-5000 в ряд силовых ведомств этой страны", - сказал собеседник, рассказывая о продвижении продукции компании на экспорт.
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS). Как заявляет разработчик, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям.
До недавнего времени эта снайперская винтовка выпускалась в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Это оружие предназначено для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.
Читайте полный текст интервью Владимира Злобина >>
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