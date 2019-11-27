Туроператор держит под контролем ситуацию с ДТП в Доминикане

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Туроператор Anex Tour контролирует ситуацию с ДТП в Доминикане, его специалисты помогают российским туристам, сообщила пресс-служба Ростуризма.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Никто из россиян в ДТП не погиб, десятки человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.
"Принимающий офис туроператора поездки Anex Tour держит ситуацию под контролем, специалисты компании находятся непосредственно с туристами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент все пострадавшие туристы находятся под наблюдением врачей в госпиталях, семь туристов продолжили трансфер и вылетают ранее запланированным рейсом.