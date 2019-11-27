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РИА Новости

Очевидец о крушении "Невского экспресса": "жертвы снятся до сих пор"

09:18 27.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкПоследствия подрыва поезда № 166 "Невский экспресс". 2007 год
Последствия подрыва поезда № 166 Невский экспресс. 2007 год
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Трагедия, унесшая 28 жизней, случилась десять лет назад на границе Новгородской и Тверской областей. В результате взрыва произошел сход трех вагонов скоростного поезда №166 "Невский экспресс" сообщением "Москва-Санкт-Петербург".
Очевидец происшествия, помогавший спасать раненых на месте крушения, рассказал РИА Новости о том, что происходило в первые часы катастрофы.
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"Людей разбросало как спички"

Петербуржец Иван Снегов, в то время студент медучилища, оказался на месте трагедии одним из первых. Он приехал спасать раненых на автомобиле скорой помощи из Угловской больницы вместе с фельдшером, своей мамой Мариной Владимировной.
"Вечером 27 ноября мне звонит мама: "Беда. Нужно ехать". Я быстро собрался и побежал к больнице, откуда мы стартовали на машине скорой помощи. Водитель у нас был замечательный, он по своим тропкам без навигатора проложил кратчайший путь до места происшествия. Доехали очень быстро, хоть и было темно, на дорогу понадобилось не больше часа. По пути мама рассказала о крушении поезда, что много пострадавших. Подъезжаем – стоит пожарная машина, мешающая проезду. И мама, в халате, со стробоскопом, словно рыцарь в доспехах, выпрыгивает из автомобиля и требует отогнать машину для проезда скорой. Говорит, что счет идет на минуты, нужно срочно осмотреть раненых. Пожарные отказываются, твердят, что действуют по инструкции. Тогда мама кричит, что сейчас она сама сядет за руль "пожарки", потому что на место происшествия нужно проехать как можно быстрее. Пожарные поняли, что с ураганом спорить бесполезно, машину убрали", - рассказывает Снегов.
"До сих пор перед глазами эта жуть: в темноте горят два мощных фонаря МЧС, в лучах видно, как один вагон лежит на рельсах, другой рухнул на территорию частного участка. Из последнего вагона пассажиры сами выносили пострадавших. Людей разбросало как спички. За путями устроили место, куда можно было отнести раненых. Пассажиры вели себя достойно, паники не было. Мы перемещаемся бегом. Первая пострадавшая на нашем пути - бабушка лет за восемьдесят, сломана нога. Она кричит, мама бормочет что-то успокаивающее, делает ей перевязку, ставит лангет. Побежали дальше. А передо мной встает картина, которая снится уже много лет: прикрытая одеялами и подушками гора человеческих тел. Из-под покрывал виднеются руки мужчин и женщин, которые совсем недавно были живыми. У меня, когда обернулся, слезы потекли сами собой. Их жизни забрали, будто по щелчку… И тем сильнее хотелось спасти тех, кого еще можно было", - вспоминает Иван.
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После оказания первой помощи экипаж скорой решил увезти одного из "тяжелых" с собой в больницу. "Его звали Виталий, мужчина средних лет, фамилию не знаю. Лежал на койке в салоне скорой, весь в крови. Попросил у меня закурить. Я говорю, в машине нельзя. А мама мне: "Дай сигарету. У него сейчас сложная операция будет". Достаю пачку, он закуривает и тянется ко мне, как младенец. Пожимает руку пятерней в засохшей крови. Я смотрю ему в глаза на разбитом лице. И понимаю, что в этом моменте и есть главное, ради чего мы все живем. Помогать друг другу. Спасать друг друга… Насколько мне известно, Виталий выжил. Я буду благодарен, если он выйдет на связь", - говорит Иван.
Он уверен, что у подобных событий нет срока давности: "Мы с мамой иногда проезжаем мимо места крушения по пути на дачу. Каждый раз, когда я бываю в том месте, у меня текут слезы. Я думаю, как хрупка человеческая жизнь, и как много нужно успеть еще сделать".
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Преступники наказаны

28 ноября 2009 года уголовное дело по факту крушения поезда "Невский экспресс" было передано в Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ.
ФСБ РФ подтвердило, что причиной крушения поезда сообщением Москва — Санкт-Петербург стал взрыв самодельного устройства мощностью семь килограммов в тротиловом эквиваленте.
Следствие установило причастность к подрыву поезда семи членов вооруженного бандформирования — боевика Александра Тихомирова, известного под кличкой "Саид Бурятский", Багаутдина Далгиева, Османа Ужакова и четырех братьев Картоевых — все они были ликвидированы в ходе спецоперации 2 марта 2010 года в селе Экажево в Ингушетии.
Силовики арестовали еще десять человек, причастных к организации крушения экспресса — Зелемхана Аушева и девять человек по фамилии Картоевы.
22 мая 2012 года Тверской областной суд приговорил десять обвиняемых по делу о подрыве "Невского экспресса" на сроки от семи лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Пожизненно были осуждены четверо из десяти подсудимых — Мурат, Татархан и Беслан Картоевы, а также Зелемхан Аушев, которые были признаны виновными в терроризме, незаконном изготовлении оружия и участии в НВФ.
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Тверской областной судФСБ РФМЧС РФИнгушетияМоскваРоссияОбщество
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