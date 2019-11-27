Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14

Ранее в областном МЧС сообщили, что в 08.15 (07.15 мск) среды поступила информация о столкновении электрички с автобусом ЛИАЗ, перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода. По данным ведомства, пострадали четыре человека, в областном МВД сообщали о 10 пострадавших. Пятеро, по данным Минздрава, были направлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести.