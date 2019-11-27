Число пострадавших в ДТП в Астраханской области увеличилось до 14

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Количество пострадавших при столкновении автобуса с электричкой в Астраханской области увеличилось до 14, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
Ранее в областном МЧС сообщили, что в 08.15 (07.15 мск) среды поступила информация о столкновении электрички с автобусом ЛИАЗ, перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода. По данным ведомства, пострадали четыре человека, в областном МВД сообщали о 10 пострадавших. Пятеро, по данным Минздрава, были направлены в больницу с травмами средней и легкой степени тяжести.
"По предварительным данным, пострадали 14 пассажиров автобуса, пятерым из которых понадобилась госпитализация. Они получили различные травмы, диагнозы уточняются", - сказал собеседник агентства.
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