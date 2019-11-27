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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области

09:12 27.11.2019 (обновлено: 09:42 27.11.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области Столкновение автобуса с электричкой в Астраханской области
Столкновение автобуса с электричкой в Астраханской области
© Фото : ГУ МЧС России по Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Пострадавшие при столкновении автобуса с электричкой в Астраханской области получили легкие и средние травмы, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.
Ранее в областном МЧС сообщили, что в 08.15 (07.15 мск) среды поступила информация о столкновении электрички с автобусом ЛИАЗ, перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода. По данным ведомства, пострадали четыре человека. В областном МВД сообщили о 10 пострадавших.
По словам представителя Минздрава региона, на месте продолжают работать бригады "скорой помощи" и Центра медицины катастроф.
"Всем, кто обращается, оказывают помощь. Пять человек отправлены в Александро-Мариинскую больницу, их состояние легкой и средней степени тяжести", - сказал собеседник. Детей среди пострадавших нет, число обратившихся за помощью уточняется.
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