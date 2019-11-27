Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Астраханской области

Столкновение автобуса с электричкой в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Пострадавшие при столкновении автобуса с электричкой в Пострадавшие при столкновении автобуса с электричкой в Астраханской области получили легкие и средние травмы, сообщил РИА Новости представитель Минздрава региона.

Ранее в областном МЧС сообщили, что в 08.15 (07.15 мск) среды поступила информация о столкновении электрички с автобусом ЛИАЗ, перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода. По данным ведомства, пострадали четыре человека. В областном МВД сообщили о 10 пострадавших.

По словам представителя Минздрава региона, на месте продолжают работать бригады "скорой помощи" и Центра медицины катастроф.