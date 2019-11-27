Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-27T08:56+0300
https://ria.ru/20191127/1561645983.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151922/93/1519229394_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_fe2090ac93a04685b48e2c2c5facf870.jpg
РИА Новости

Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро

08:56 27.11.2019
51
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка фельдшера скорой медицинской помощи
Аптечка фельдшера скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Аптечка фельдшера скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на серой ветке московского метрополитена, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
Один из пассажиров упал под поезд на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро в среду утром.
"Пострадавший мужчина извлечен на платформу, его осматривают медики", - сказал собеседник агентства.
Движение поездов приостановлено от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Пражской". Обстоятельства инцидента выясняются.
200000
Обсудить 0
МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
Рекомендуем
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
Голикова рассказала о ходе решения проблемы доступности детсадов
Посетители на ярмарке вакансий
В России зафиксировано рекордное число вакансий
Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Умные счетчики
Эксперт рассказал о функционале "умных" электросчетчиков
Место ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
ДТП с участием российских туристов за рубежом в 2019 году
Девушка пьет воду
Назван эффективный способ продления жизни
Наручники на решетке
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Крушение Невского экспресса
"Раны бинтовали простынями": как спасали пассажиров Невского экспресса
Годовщина начала событий на киевском Майдане
В списке "Небесной сотни" нашли подозрительные смерти
МЧС России
Анапские пожарные ищут курсанта, который помог спасти женщину из огня
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова
Голикова заявила о возможной корректировке демографических мер
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон
Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном
Вид на улицу Московскую в городе Екатеринбурге
В Екатеринбурге подросток попал под снегоуборочную машину
Автомобиль Следственного комитета РФ
Тело 17-летней девушки, пропавшей в Приморье, нашли в реке Уссури
Украшение новогодней елки на Манежной площади
Ель на Манежной площади украсят в классическом русском стиле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые выяснили, как именно "хранятся" слова в мозге
09:00Ученые исследовали новые свойства взаимодействия света и вещества
08:56Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро
08:55Пушков оценил призыв глав МИД четырех стран к России из-за Украины
08:52В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000
08:49На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
08:49ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц
08:46Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе
08:34СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани
08:31Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США
08:29МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области
08:22Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:16В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом
08:02В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
07:59Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом
07:55Китай призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с терроризмом
07:52Ученые создали сенсорный элемент для поиска молекул взрывчатки
07:51Следователи в Новосибирске проверяют сообщения о подростковой банде
07:49Ученые хотят восстановить популяцию леопарда в Корее с помощью России
07:44Голикова объяснила, почему владельцами маткапитала являются матери
Лента новостейМолния