Мужчина выжил после падения на рельсы на серой ветке московского метро

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на серой ветке московского метрополитена, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
Один из пассажиров упал под поезд на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро в среду утром.
"Пострадавший мужчина извлечен на платформу, его осматривают медики", - сказал собеседник агентства.
Движение поездов приостановлено от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Пражской". Обстоятельства инцидента выясняются.