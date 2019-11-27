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РИА Новости

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

08:49 27.11.2019 (обновлено: 08:53 27.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСотрудница московского метрополитена
Сотрудница московского метрополитена
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Сотрудница московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
"На станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" человек упал под поезд. Проводятся работы по извлечению пострадавшего", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение поездов приостановлено от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Пражская". Обстоятельства инцидента выясняются.
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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