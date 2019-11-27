На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
"На станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" человек упал под поезд. Проводятся работы по извлечению пострадавшего", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение поездов приостановлено от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до станции "Пражская". Обстоятельства инцидента выясняются.