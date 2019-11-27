В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российские снайперы с 2020 года начнут получать новую малокалиберную учебно-тренировочную винтовку, разработанную на базе высокоточного снайперского комплекса ORSIS Т-5000, заявил в интервью РИА Новости гендиректор разработчика этого оружия – компании ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.
"В этой линейке (Т-5000) у нас есть ещё одна изюминка - учебно-тренировочная винтовка Т-5000У. Она разработана под малокалиберный патрон для начинающих снайперов и для поддержания квалификации опытных стрелков. Планируется поставка в 2020 году нескольких десятков Т-5000У в ряд российских силовых структур, в том числе в Росгвардию, ФСБ и Минобороны", - сказал собеседник.
По словам Злобина, оружия такого типа сегодня нет "ни у одной из ведущих компаний отрасли". С Т-5000У можно работать как в закрытых тирах, так и на открытых площадках в любое время, уточнил он.
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность" - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS). Как заявляет разработчик, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям.
До недавнего времени эта снайперская винтовка выпускалась в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Это оружие предназначено для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.