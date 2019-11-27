В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000

"В этой линейке (Т-5000) у нас есть ещё одна изюминка - учебно-тренировочная винтовка Т-5000У. Она разработана под малокалиберный патрон для начинающих снайперов и для поддержания квалификации опытных стрелков. Планируется поставка в 2020 году нескольких десятков Т-5000У в ряд российских силовых структур, в том числе в Росгвардию, ФСБ и Минобороны", - сказал собеседник.