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РИА Новости

В России создали учебную винтовку для снайперов на базе Т-5000

08:52 27.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнайперы на стене Московского Кремля перед началом парада Победы. 9 мая 2018
Снайперы на стене Московского Кремля перед началом парада Победы. 9 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Российские снайперы с 2020 года начнут получать новую малокалиберную учебно-тренировочную винтовку, разработанную на базе высокоточного снайперского комплекса ORSIS Т-5000, заявил в интервью РИА Новости гендиректор разработчика этого оружия – компании ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.
"В этой линейке (Т-5000) у нас есть ещё одна изюминка - учебно-тренировочная винтовка Т-5000У. Она разработана под малокалиберный патрон для начинающих снайперов и для поддержания квалификации опытных стрелков. Планируется поставка в 2020 году нескольких десятков Т-5000У в ряд российских силовых структур, в том числе в Росгвардию, ФСБ и Минобороны", - сказал собеседник.
По словам Злобина, оружия такого типа сегодня нет "ни у одной из ведущих компаний отрасли". С Т-5000У можно работать как в закрытых тирах, так и на открытых площадках в любое время, уточнил он.
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность" - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS). Как заявляет разработчик, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям.
Винтовка Orsis T-5000
15 ноября, 11:05Новое оружие России
В спецназе ФСИН рассказали о снайперской винтовке ORSIS
До недавнего времени эта снайперская винтовка выпускалась в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Это оружие предназначено для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.
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РосгвардияВладимир ЗлобинМинистерство обороны РФФСБ РФРоссияБезопасность
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