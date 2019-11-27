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РИА Новости

Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

08:46 27.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВысокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Некоторые европейские и азиатские оружейные компании пытались скопировать российские высокоточные винтовки ORSIS и наладить незаконное производство, но все эти попытки были безуспешны, заявил в интервью РИА Новости гендиректор ORSIS ("Промтехнология") Владимир Злобин.
"Все винтовки ORSIS являются оригинальной разработкой наших конструкторов. За десять лет мы сталкивались со случаями, когда некоторые страны, в том числе европейские и азиатские, пытались скопировать наши изделия, но каждый раз сталкивались с непреодолимыми технологическими барьерами", - рассказал собеседник.
По словам Злобина, бывшие сотрудники ORSIS в нарушение подписанных соглашений о неразглашении коммерческих тайн и о неконкуренции также пытались создать собственные производственные площадки.
"Все попытки обернулись крахом и банкротством, станки были выставлены на продажу, многие понесли ответственность. Некоторые попытки со стороны подобных людей продолжаются и сейчас, они понесут ответственность в скором времени", - сказал гендиректор компании.
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Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) - разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Это винтовка также используется силами ФСО и Росгвардии.
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Владимир ЗлобинРоссияБезопасность
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