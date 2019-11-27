Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

"Все винтовки ORSIS являются оригинальной разработкой наших конструкторов. За десять лет мы сталкивались со случаями, когда некоторые страны, в том числе европейские и азиатские, пытались скопировать наши изделия, но каждый раз сталкивались с непреодолимыми технологическими барьерами", - рассказал собеседник.