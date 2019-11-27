СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани

"В ходе тушения пожара были обнаружены тела четырех человек, проживавших в постройке. Предположительно, причиной пожара явилась неисправность самодельной печки "буржуйки"… По данному факту следственным отделом по Северскому району СКР по краю организовано проведение доследственной проверки… С целью установления причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз", - говорится в сообщении.