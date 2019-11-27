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РИА Новости

СК начал проверку после гибели четырех человек при пожаре на Кубани

08:34 27.11.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
КРАСНОДАР, 27 ноя - РИА Новости. Проверка организована в Северском районе Кубани после пожара в хозпостройке у теплиц, в результате чего погибли четыре человека, причиной возгорания, предположительно, стала неисправность "буржуйки", сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, ранним утром среды проезжавший мимо на автомобиле очевидец заметил возгорание в хозпостройке, о чем сообщил в пожарную службу.
"В ходе тушения пожара были обнаружены тела четырех человек, проживавших в постройке. Предположительно, причиной пожара явилась неисправность самодельной печки "буржуйки"… По данному факту следственным отделом по Северскому району СКР по краю организовано проведение доследственной проверки… С целью установления причин смерти погибших назначено проведение судебно-медицинских экспертиз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом продолжается осмотр места происшествия.
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Следственный комитет РФСеверский районКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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