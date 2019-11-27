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РИА Новости

Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США

08:31 27.11.2019
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© Фото : Роскосмос/ Сергей РыжиковЗемля с орбиты Международной космической станции
Земля с орбиты Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/ Сергей Рыжиков
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноя - РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) в среду утром успешно вывела на орбиту Земли свой спутник дистанционного зондирования Cartosat-3, а также 13 коммерческих наноспутников из США, сообщает ведомство в своем аккаунте в Twitter.
Согласно данным ISRO, пуск ракеты-носителя PSLV-C47 с космодрома на острове Шрихарикота (штат Андхра-Прадеш) состоялся в среду рано утром.
Cartosat-3 - спутник дистанционного зондирования Земли третьего поколения, чьи снимки будут помогать индийскому правительству при городском планировании, развитии масштабных инфраструктурных и сельскохозяйственных проектов.
Как отметили в организации, после сегодняшнего пуска общее число выведенных Индией на орбиту иностранных спутников достигло 300.
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КосмосИндийская организация космических исследованийКосмос - РИА НаукаИндияСША
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