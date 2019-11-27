Индия вывела на орбиту Земли свой спутник и 13 наноспутников США

Согласно данным ISRO, пуск ракеты-носителя PSLV-C47 с космодрома на острове Шрихарикота (штат Андхра-Прадеш) состоялся в среду рано утром.

Cartosat-3 - спутник дистанционного зондирования Земли третьего поколения, чьи снимки будут помогать индийскому правительству при городском планировании, развитии масштабных инфраструктурных и сельскохозяйственных проектов.