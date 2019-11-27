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РИА Новости

МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области

08:29 27.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Десять человек пострадали при столкновении автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
Ранее в областном МЧС сообщили, что в 8.15 (7.15 мск) среды поступила информация о столкновении электрички с автобусом "ЛиАЗ", перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода. По данным ведомства, пострадали четыре человека. Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщал РИА Новости о девяти пострадавших.
"По предварительным данным, десять пострадавших", - сказал представитель областного главка МВД. Информация уточняется.
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