МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Десять человек пострадали при столкновении автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.
Ранее в областном МЧС сообщили, что в 8.15 (7.15 мск) среды поступила информация о столкновении электрички с автобусом "ЛиАЗ", перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода. По данным ведомства, пострадали четыре человека. Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщал РИА Новости о девяти пострадавших.
"По предварительным данным, десять пострадавших", - сказал представитель областного главка МВД. Информация уточняется.
26 октября, 11:11Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году