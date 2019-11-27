МВД уточнило число пострадавших в ДТП в Астраханской области

Ранее в областном МЧС сообщили, что в 8.15 (7.15 мск) среды поступила информация о столкновении электрички с автобусом "ЛиАЗ", перевозящим рабочих Астраханского газоперерабатывающего завода. По данным ведомства, пострадали четыре человека. Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщал РИА Новости о девяти пострадавших.