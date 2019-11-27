ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские кредитные организации с 1 января 2020 года должны подавать в Центральный банк отчет о долговой нагрузке физических лиц, следует из указания регулятора.

Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

"Информация о долговой нагрузке заемщиков – физических лиц"… подлежит представлению кредитными организациями, у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам) физических лиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году представления отчета, соответствует или превышает 60 миллиардов рублей", - говорится в документе.