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РИА Новости

ЦБ обязал банки с 1 января подавать данные о долговой нагрузке физлиц

08:49 27.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российские кредитные организации с 1 января 2020 года должны подавать в Центральный банк отчет о долговой нагрузке физических лиц, следует из указания регулятора.
Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
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"Информация о долговой нагрузке заемщиков – физических лиц"… подлежит представлению кредитными организациями, у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам) физических лиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году представления отчета, соответствует или превышает 60 миллиардов рублей", - говорится в документе.
Банк России не раз заявлял, что фиксирует рост долговой нагрузки россиян. Так, в октябре регулятор сообщил, что совокупный уровень долговой нагрузки населения вырос до 10,6%, и это максимум с лета 2012 года, при этом основной вклад в его рост внесли необеспеченные потребительские кредиты.
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