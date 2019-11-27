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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

08:22 27.11.2019 (обновлено: 08:23 27.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Незначительные осадки в виде снега и около нуля градусов ожидается в среду в Москве, атмосферное давление придет в норму, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием уходящего, слабеющего антициклона. Ожидается преобладание облачной погоды, местами, возможно, пройдут слабые осадки в виде снега. Температура в городе будет близка к 0, в Подмосковье от 0 до минус 3", - сообщила Волосюк .
Метеоролог добавила, что минимальная температура ночью в Москве составила минус 1,3 градуса.
Кроме того, в течение дня атмосферное давление понизится до нормальных значений - 747 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 1-6 метров в секунду.
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25 ноября, 20:17
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
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Центр "Фобос"МоскваМосковская областьОбщество
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