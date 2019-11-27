Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием уходящего, слабеющего антициклона. Ожидается преобладание облачной погоды, местами, возможно, пройдут слабые осадки в виде снега. Температура в городе будет близка к 0, в Подмосковье от 0 до минус 3", - сообщила Волосюк .
Метеоролог добавила, что минимальная температура ночью в Москве составила минус 1,3 градуса.
Кроме того, в течение дня атмосферное давление понизится до нормальных значений - 747 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 1-6 метров в секунду.
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