В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Девять человек пострадали, по уточненным данным, при столкновении автобуса с рабочими Астраханского газоперерабатывающего завода с электричкой в Красноярском районе Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Ранее МЧС области сообщало о четырех пострадавших.
"В 07.15 поступила информация о столкновении электрички номер 6021 с автобусом "ЛиАЗ", перевозящим рабочую смену Астраханского газоперерабатывающего завода", - сказал он.
По его словам, предварительно, пострадали 9 человек в автобусе, электричка с рельсов не сошла.
Он уточнил, что автобус принадлежит ООН "Газпром энерго". Данный железнодорожных участок находится на территории предприятия.
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