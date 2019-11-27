В Астраханской области девять человек пострадали в ДТП с автобусом

"В 07.15 поступила информация о столкновении электрички номер 6021 с автобусом "ЛиАЗ", перевозящим рабочую смену Астраханского газоперерабатывающего завода", - сказал он.

По его словам, предварительно, пострадали 9 человек в автобусе, электричка с рельсов не сошла.