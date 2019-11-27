Китай призвал усилить мировое сотрудничество для борьбы с терроризмом

ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Китай считает необходимым усиливать сотрудничество международного сообщества в вопросах передачи подозреваемых в терроризме и обмена разведданными для эффективной борьбы с терроризмом на Китай считает необходимым усиливать сотрудничество международного сообщества в вопросах передачи подозреваемых в терроризме и обмена разведданными для эффективной борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке , заявил помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун на открытии Форума по безопасности на Ближнем Востоке.

"Всеобъемлющая контртеррористическая стратегия является гарантией укрепления безопасности на Ближнем Востоке. Терроризм - опухоль, которая разрушает здоровье региона и несёт вред всему миру. Международному сообществу необходимо объединиться и следовать намеченному курсу до конца, до тех пор, пока угроза не будет окончательно ликвидирована", - заявил помощник министра.

По его словам, "крайне важно лишить террористические и экстремистские силы шанса воспользоваться нынешней региональной нестабильностью для того, чтобы посеять панику или перегруппироваться и создать новые базы".